أردوغان للعربية: نحتاج دعم دول الخليج لتحقيق الاستقرار

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع "العربية" خلال برنامج "مع تركي الدخيل" على أن تركيا في حاجة إلى دول الخليج وخاصة السعودية للوصول إلى مرحلة استقرار في المنطقة.

وكشف الرئيس التركي في المقابلة عن أنه لا يعتبر جماعة الإخوان إرهابية وإنما فكرية، إلا أنه قال إنه سيتعامل معها كمنظمة إرهابية في حال قيامها بأي عمل مسلح.

وفيما يخص الملف السوري، قال أردوغان إن "الرقة تعتبر معقلا أساسيا لداعش ونحن كقوات التحالف يجب أن نحقق هدفنا هذا وقد ذكرت ذلك لدونالد ترمب.. وإذا استطعنا أن نتصرف عن طريق تطهير الرقة من داعش نستطيع أن نسلم المنطقة لسكانها الأصليين من إخواننا العرب وبالتالي نكون قد وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في الطريق إلى تحقيق الاستقرار".