الأمين العام للناتو:زيادة النفقات الدفاعية للحلف أولوية

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، بأن زيادة نفقات "الناتو" الدفاعية تعد "أولوية"، في خطوة تتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وردا على سؤال بشأن رد الحلف على دعوات ترمب للقيام بالمزيد لمشاركة العبء مع واشنطن، قال ستولتنبرغ إن "الأهم هو زيادة النفقات الدفاعية وهو تماما ما نقوم به".

وخلال حملته الانتخابية ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، أثار ترمب شكوكا إزاء التزام واشنطن منذ نحو 70 عاما بالحلف الذي قال إنه "عفا عليه الزمن" وبات عبئا على دافع الضرائب الأميركي.

واتفق أعضاء الحلف في 2014، على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الموازنة بحلول 2024، بعد سنوات من خفضه.

وأفاد ستولتنبرغ أن جميع أعضاء الحلف الـ28 وافقوا على الالتزام بتخصيص هذه النسبة وهو ما أكدوه خلال قمتهم في وارسو العام الماضي.

وقال للصحافيين أمام اجتماع لوزراء دفاع أعضاء الحلف في بروكسل إن "هذا الأمر احتل أعلى قائمة اولوياتي وقد طرحته في تلك الاجتماعات التي عقدتها".

وأضاف "في 2015، اوقفنا خفض الانفاق وفي 2016 قمنا بأول خطوة مهمة في زيادة نفقات الدفاع بنسبة 3.8 بالمئة" أو 10 مليارات دولار.

وتابع إنه في اتصالين هاتفيين مع ترمب، عبر الرئيس الاميركي "بقوة عن التزامه بحلف شمال الأطلسي إلا أنه أكد خلال المكالمتين أيضا على ضرورة تحمل العبء بشكل عادل".

وقال ان "على أولئك الذين ينفقون أقل من 2 بالمئة الوصول إلى تلك النسبة. وأنا أتفق معه".

وسيشهد اجتماع الحلف هذا اول لقاء لوزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس مع نظرائه الذين ينتظرون معرفة خطط الإدارة الأميركية الجديدة.

وبدا ماتيس الذي عمل ضمن الحلف لسنوات أكثر تصالحا مع مستقبل الاطلسي مقارنة بوقف ترمب.

وعند سؤاله عن إمكانية نشوب توترات او خلافات مع الإدارة الأميركية الجديدة، أجاب ستولتنبرغ أن "أهم ما في الامر بالنسبة لي هو أن الرئيس، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية أوصلوا جميعهم نفس الرسالة القوية حيال حلف الأطلسي" اذ انهم أوضحوا أن "الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بقوة بالحلف".