بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية حول إطلاق باليستي

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها استدعت سفير كوريا الشمالية للتعبير عن إدانتها للتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ على إطلاق صاروخ باليستي في مطلع الأسبوع.

وقالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن تجاربها الصاروخية هي "إجراءات للدفاع عن النفس" ورفضت انتقاد مجلس الأمن الدولي للتجربة.

وطالبت الولايات المتحدة بتحرك دولي ضد برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نحث كوريا الشمالية على الكف عن أفعالها الاستفزازية التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن تدخل مجددا في حوار مع المجتمع الدولي وتتخذ خطوات موثوقة وملموسة لوضع مصلحة شعبها على رأس أولوياتها بدلاً من برامجها النووية والصاروخية."

وأضافت "طُلب من السفير أن ينقل هذه الرسالة إلى بيونغ يانغ بأشد العبارات الممكنة".