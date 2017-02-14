تركيا تحتجز فرنسيا يشتبه بمشاركته بالتخطيط لهجوم المطعم

قال مسؤول بالشرطة ووكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن السلطات التركية ألقت القبض رسمياً على مواطن فرنسي يشتبه بمساعدته في التخطيط لإطلاق نار عشوائي في ملهى ليلي باسطنبول عشية العام الجديد، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

وقالت الأناضول إن الرجل الذي يبلغ من العمر 22 عاماً فرنسي من أصل تركي، وألقي القبض عليه في اسطنبول. وقال مسؤول بالشرطة إنه احتجز قبل أسابيع ووجه له الاتهام رسمي في الأسبوع الماضي.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على الملهى الليلي ليلة الأول من يناير/ كانون الثاني، وقال إنه انتقام من تدخل تركيا عسكريا في سوريا.

وجددت محكمة يوم السبت حبس مواطن أوزبكي متهم بتنفيذ إطلاق النار.