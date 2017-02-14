54 % من الشباب الفلسطيني يعاني من البطالة

البطالة مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول المستقلة لكن لفلسطين حكاية أخرى مع البطالة تختلف عن باقي دول العالم وذلك لوجود الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات العقود وما تبع ذلك من سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية لفلسطين وعلى الحدود وحركة الصادرات والواردات.

الفقر والبطالة في فلسطين نسبتهما عالية، ويشكلان أكبر تحدٍ يواجه السلطة الفلسطينية حيث صرحت السلطة الفلسطينية أن نسبة البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و29 عاماً تبلغ 54%.

موظفو الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتشغيل يشاركون في دورة تدريبية ينفذها المعهد العربي للتخطيط في عمان بعنوان: "سياسات وبرامج التشغيل وتخفيف الفقر"، لصالح المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، وتستهدف تعزيز مهارات الموظفين في مكافحة الفقر وتعزيز المشاريع الصغيرة.

وقال رئيس بكدار د.محمد اشتية، إن الدورة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات حول أساليب ومُؤشرات قياس الفقر وسوء توزيع الدخل وكيفية تطبيقها، وإلى تعريف المشاركين بأهم سياسات وبرامج تخفيف الفقر في الدول العربية، وإلى تحليل السياسات المناهضة للفقر والداعمة لتوزيع عادل للدخل.

وأضاف اشتية أمام المؤتمر إن السلطة مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات تجاه المواطنين؛ لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها.

في الأراضي الفلسطينية يخصص أكثر من نصف الإنفاق العام للرواتب، ما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية، فالحكومة هي المشغل الأكبر في الأراضي الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص جديدة بسبب إجراءات الاحتلال وعدم وجود استثمارات خارجية.

ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوو الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين ما قد يقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار يتم دفعه للموظفين من الموازنة العامة.

ويعتبر الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هش بسبب الاحتلال وسياساته من حصار قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم (أراضي مناطق ج والأغوار) وقتل فرص الاستثمار واستمرار التهديد بحجب أموال المقاصة، ما جعل الشعب الفلسطيني يعاني من مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر إضافة لتأخر إعادة غزة.

وتشمل البطالة جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل (15 سنة فأكثر) ولم يعملوا أبداً خلال فترة الإسناد في أي نوع من الأعمال، وكانوا خلال هذه الفترة مستعدين للعمل، وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق، مثل: مطالعة الصحف، والتسجيل في مكاتب الاستخدام، وسؤال الأصدقاء والأقارب، أو غير ذلك من الطرق.