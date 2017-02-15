أول اجتماع بين لافروف وتيلرسون في عهد ترمب

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مخطط بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ألمانيا يوم الخميس.

وسيكون الاجتماع الأول بين لافروف ووزير الخارجية الأميركي الجديد، ويأتي في وقت تخضع فيه العلاقات الأميركية-الروسية إلى تدقيق خاص بعد تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي تعهد بتقوية العلاقات مع الكرملين.

وقالت ماريا زاخاروفا للصحافيين: "هناك اجتماع مخطط ويتم العمل على تفاصيله".

وتعرضت العلاقات بين موسكو واشنطن لانتكاسات منذ تنصيب ترمب، وخاصة عقب استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فلين، يوم الاثنين بعد أن كان يعتبر في موسكو من أحد أبرز الشخصيات المؤيدة لانتهاج سياسة أكثر تساهلا مع روسيا.

ولم تذكر زاخاروفا ما سيناقشه لافروف وتيلرسون في اجتماعهما، لكن تصريحات سابقة من وزارة الخارجية تشير إلى أن سوريا ستكون من بين الملفات المطروحة بينهما.