البيت الأبيض يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

سيعيد البيت الأبيض فتح أبوابه أمام الزوار في السابع من آذار/مارس بعد فترة تعليق طويلة غير معهودة أثارت احتجاجات نواب.

وفي بيان قالت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب التي لا تزال تقيم في برج ترمب في نيويورك "إني مسرورة لإعادة فتح البيت الابيض أمام مئات آلاف الزوار الذين يأتون سنويا".

واضافت أن البيت الأبيض "مبنى تاريخي مميز".

وكان نواب انتقدوا في الأيام الماضية الإغلاق الطويل غير المعهود للبيت الأبيض الذي يعلق زيارات السياح خلال الفترة الانتقالية بين إدارتين أميركيتين.

وقال حوالى 20 نائبا في رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية نشرت الاثنين "توماس جيفرسون بدأ في 1805 تقليد استقبال زوار إلى البيت الأبيض. وسرعان ما فتحت الإدارات المتعاقبة أبواب البيت الأبيض للزوار حتى غداة حفل تنصيب رئيس جديد".

ويدخل الزوار إلى المبنى التاريخي من الجناح الشرقي ثم يعبرون ممرا طويلا قبل زيارة 10 غرف.