السلطان قابوس يستقبل الرئيس الإيراني في مسقط

استقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مسقط، الأربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي وصل إلى السلطنة في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية في قصر العلم.

وتأتي زيارة روحاني ضمن جولة خليجية تشمل كلاً من عمان والكويت.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين.

وهذه الجولة هي الأولى لروحاني إلى الخليج منذ توليه منصبه عام 2014.

ومن مسقط بدأت الزيارة للتباحث حول قضايا عديدة، أبرزها التطورات التي تشهدها المنطقة وفق بيان رسمي عماني، ولكن بعد مسقط تأتي الزيارة الأبرز سياسياً، وهي إلى الكويت بعد أشهر من الحديث عن وساطة لتخفيف الاحتقان في المنطقة.

وتعتبر العلاقات المتوترة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي إثر هجوم عناصر الحرس الثوري على سفارة السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد هي أبرز نقاط البحث بين أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وروحاني، إضافة إلى الدور الإيراني الواضح في دعم ميليشيا الحوثي في اليمن والتدخل في شؤون البحرين.

اللافت أن روحاني وقبل انطلاق جولته أطلق خطاباً مغايراً لسياسة بلاده، حيث اعتبر أن طهران تستطيع مع الكويت ومسقط لعب دور في حقن دماء اليمنيين.

والأبرز حديثه عن مبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الدول الإقليمية الأخرى، حيث أكد أن أمن منطقة الخليج يعني طهران كثيراً، متحدثاً عن عدم رغبة طهران في نشر عقائدها المذهبية في المنطقة.