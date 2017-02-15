الناتو: إنشاء مركز استخباراتي في نابولي لمكافحة الإرهاب

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء الدفاع سيعلنون، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مركز استخباراتي في الجنوب في نطاق تعزيز جهود الحلف في مكافحة الإرهاب.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف يبذل منذ سنوات جهوداً ممنهجة لمكافحة الإرهاب، من خلال عمليات التدخل في أفغانستان وتدريب الضباط العراقيين، ومساعدة تونس على إنشاء جهاز القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب.

وسيكون مقر المركز في مقر القيادة المشتركة للحلف في نابولي بإيطاليا.

وأوضح مصدر كبير في الحلف أن المركز سيضم 100 من الخبراء سيعملون على تعزيز يقظة الحلفاء وتزويدهم بتحاليل المخاطر التي قد تتهدد الحلف من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.