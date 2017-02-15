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هذه هي قاتلة الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية

المصدر: سول، كوالالمبور - رويترز
المشتبه بها تحمل أوراق سفر فيتنامية
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أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت امرأة من ميانمار، وتبحث عن أجانب آخرين فيما يتعلق بتحقيق في اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالسم.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة التي تحمل أوراق سفر فيتنامية اعتقلت في مطار كوالالمبور تم التعرف عليها من خلال صور كاميرات المراقبة في المطار، وكانت بمفردها عندما ألقي القبض عليها.

القاتلة كما رصدتها كاميرات المراقبة القاتلة كما رصدتها كاميرات المراقبة

ونشرت وسائل إعلام صورة في وقت سابق التقطتها كاميرات المراقبة في المطار لشابة ترتدي قميصاً أبيض يحمل حروف (أل.أو.أل).

وذكرت الشرطة أنها كانت تحمل وثائق باسم دوان ثي هونغ، وتاريخ ميلاد مايو/ أيار 1998، ومحل ميلاد في نام دينه بفيتنام.

المشتبه به اعتقلت قبل الهروب من المطار المشتبه به اعتقلت قبل الهروب من المطار
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وأكد مفتش الشرطة الجنرال نور رشيد إبراهيم أن "الشرطة تبحث عن آخرين وكلهم أجانب" لكنه رفض ذكر جنسياتهم أو نوعهم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية، شونغ جون-هي، "إن حكومتنا واثقة من أن الرجل الذي اغتيل هو كيم جونغ-نام".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي هوانغ كيو-اهن أن اغتيال كيم جونغ-نام، يجسد "وحشية" النظام الحاكم في بيونغ يانغ و"افتقاره إلى الإنسانية".

كلمات دالّة

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