وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثراً بجراحه

توفي سفير الإمارات في أفغانستان، جمعة محمد عبدالله الكعبي، صباح الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم إرهابي يوم 10 يناير/كانون الثاني.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية السفير. وقالت الوزارة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى ننعى شهيد الوطن والواجب الابن البار جمعة محمد عبدالله الكعبي، الذي قدم روحه الطاهرة لأجل الإنسانية".

وكان السفير ومجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين قد تعرضوا لاعتداء إرهابي في دار الضيافة لوالي قندهار، نجم عنه مقتل نخبة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

وكانت زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار الشهر الماضي أتت في مهمة إنسانية، ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق الوكالة الرسمية.