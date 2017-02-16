الجامعة العربية: "الدولتان" الحل الوحيد لقضية فلسطين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، أن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية تتأسس على حل الدولتين، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقل المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط تأكيده في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القاهرة على "مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، الأمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف المتحدث أن "تسوية هذه القضية تمثل مدخلاً هاماً لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس الأربعاء في القاهرة "ينبغي عمل كل شيء للحفاظ" على حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتأتي تصريحات أبو الغيط غداة تسجيل ترمب تمايزاً جديداً في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط بإعلانه أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي الأربعاء "انظر إلى (حل) الدولتين و(حل) الدولة (...) إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون سعداء، فسأكون سعيداً بـ(الحل) الذي يفضلونه. الحلان يناسبانني".

وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتقوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في 1967. وقد تم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.

إلى ذلك، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس بقرار أميركي... سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".