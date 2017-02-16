انتخاب محمود العالول نائباً لرئيس حركة فتح

انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، محمود العالول، عضو لجنتها المركزية، نائبا لرئيس الحركة.

وقالت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لرويترز بعد اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس "جرى انتخاب محمود العالول ليكون نائبا للرئيس".

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استحداث منصب لنائب رئيس حركة فتح، وهو أمر غير مرتبط برئاسة السلطة الفلسطينية.

ويعتبر العالول (67 عاما ) المولود في مدينة نابلس من القيادات المقربة من عباس، وشغل العديد من المواقع القيادية في الحركة.

وتشير السيرة الذاتية للعالول إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلته عام 1967 ثلاث سنوات، ثم أبعد إلى الأردن وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وشغل منصب محافظ نابلس لعشر سنوات، وانتخب في عام 2006 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني الحالي.

وأوضحت دلال سلامة أنه جرى توزيع باقي المناصب في اللجنة المركزية بالتوافق بين الأعضاء.