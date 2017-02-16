روسيا: لا ينبغي لأميركا السعي لبناء علاقات من موقع قوة

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قوله إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، لكنه حذر من أن ذلك لن يتم إذا سعت الولايات المتحدة للتعاون "من موقع قوة".

وقال شويغو أمس الأربعاء: "نحن مستعدون لاستئناف التعاون مع البنتاغون، لكن محاولات بناء حوار مع روسيا من موقع قوة ستكون بلا جدوى. نتوقع توضيحا لموقف البنتاغون".

من جهته، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، إن التوترات السياسية في الولايات المتحدة تؤجل استئناف تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو، وهو أمر مطلوب للتعامل مع المشكلات العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "نأمل أن تبدأ عملية استئناف علاقة العمل الطبيعية مع واشنطن عاجلا أو آجلا".

وتابع: "نخسر الوقت فيما يتعلق بحل المشاكل العالمية. نظرا لأن هناك الكثير من المشكلات التي لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا حلها بفاعلية بشكل منفرد".

وردا على سؤال عن احتمال إجراء تحقيق أميركي في استقالة مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، قال بيسكوف إنه على علم بإطلاق دعوات لإجراء تحقيق لكنه شأن داخلي أميركي.