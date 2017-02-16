فرنسا: موقف أميركا من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ملتبس

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن موقف الولايات المتحدة من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "ملتبس جداً ويثير القلق"، وذلك إثر لقائه الخميس نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون.

وصرح إيرولت: "حرصت على التذكير بأن لا خيار سوى حل الدولتين بالنسبة إلى فرنسا. الخيار الآخر الذي تطرق إليه تيلرسون ليس واقعياً".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إنه قلق من أن تقضي زيادة المستوطنات الإسرائيلية على حل الدولتين وتزيد من خطر الصراع.



ويأتي هذا فيما أشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إلى أن بلادها ما زالت تدعم حل الدولتين.