مصدر أمني: داعش وراء تفجير شقة الخرطوم

كشف مصدر أمني في تصريح لإحدى الصحف المحلية السودانية أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب الانفجار الذي وقع بإحدى الشقق السكنية بضاحية أركويت بالخرطوم، تشير إلى وجود عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بالسودان.

وأوضح المصدر أن معظم الذين يقفون خلف هذه الخلايا هم من دول عربية دخل بعضهم إلى السودان بصورة غير قانونية بعد أن تسللوا عبر دول الجوار.

وأضاف المقدم في جهاز أمن الدولة، التيجاني حسين، في تصريح لصحيفة الوطن، أن بعض الموقوفين اعترفوا بأن مخططاً كبيراً من التنظيم يستهدف السودان الذي ظل طوال السنوات الماضية بعيداً عن أعمال الإرهاب، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن والشرطية أعلنت حالة الاستنفار لكشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها. وقال: هناك عمل ميداني كبير يجري في الوقت الراهن لملاحقة كافة المطلوبين بغرض توقيفهم، مؤكداً أن سلطات الأمن تملك الكثير من المعلومات التي ستعينها على إكمال مهمتها.