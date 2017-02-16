70 قتيلاً بهجوم في باكستان.. وداعش يتبنى

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 70 شخصاً على الأقل، اليوم الخميس، بتفجير في مزار صوفي مزدحم في جنوب البلاد، في أكبر هجوم دموي تشهده البلاد في 2017 وتبناه تنظيم داعش".

وقال المفتش العام للشرطة في إقليم السند "ا. د. خواجة" لوكالة "فرانس برس": "حتى الآن، قتل 70 شخصاً، وأصيب أكثر من 150. العديد من الجرحى في حالة حرجة، وسيتم تحويلهم إلى كراتشي عند وصول مروحيات البحرية وطائرة من طراز سي 130 إلى أقرب مطار".

وندد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، فوراً بالهجوم الذي استهدف مزار لال شهباز قلندر في بلدة سيهوان بإقليم السند.

وقال متحدث باسم شرطة السند في بيان إن مفجراً انتحارياً دخل الضريح مع تجمع حشود هناك، اليوم الخميس.