ألمانيا: لا تحولوا الحرب على داعش لمعركة ضد الإسلام

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة من تحويل الحرب ضد تنظيم #داعش إلى معركة ضد كل المسلمين.

وقالت وفقاً لنص لخطابها في أول يوم من مؤتمر #ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية "علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام" في تحذير ضمني للولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمس الخميس أنه سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً لاستبدال قراره المثير للجدل بفرض #حظر_السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني سبع دول مسلمة.

وقال إن الأمر يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل قالت إن ألمانيا في حالة حرب ضد تنظيم داعش وليس الإسلام. وقبل ذلك كانت ميركل اعتبرت - معلقة على تقييد ترمب دخول مواطني 7 دول مسلمة أن "مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام".