اليونان تتحدث عن انتهاك تركي خطير في بحر إيجه

أعلنت هيئة أركان الجيش اليوناني أن سفينة دورية عسكرية تركية أطلقت نيراناً في المياه الإقليمية اليونانية قبالة جزيرة فارماكونيسي بجنوب شرقي بحر إيجه، ووصفت الحادث بـ"الخطير".

وقال مصدر في هيئة الأركان اليونانية إن سفينة الدورية التركية غادرت المنطقة بعد تدخل الفرقاطة اليونانية "نيكيفوروس" التي وجهت لها كل أشكال التحذير العادية.

كما أضاف "أنه حادث خطير ومختلف نوعياً"، عما تدينه اليونان من انتهاكات تركية متكررة لمناطق سيادتها في بحر إيجه.

وتابع أن البحرية الحربية اليونانية ما زالت في وضع "المراقبة المعززة" بعد الحادث.

وأوضح المصدر، بحسب فرانس برس، أن تركيا أصدرت مساء الخميس بلاغاً عن مناورات في المنطقة رفضته اليونان، لأنه "يشمل منطقة في المياه اليونانية".