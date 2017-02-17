بعد 70 قتيلاً.. باكستان تطلق عملية أمنية جنوب البلاد

بدأت باكستان عملية أمنية واسعة، الجمعة، بعد هجوم انتحاري أسفر عن سقوط 70 قتيلاً على الأقل في مزار صوفي بجنوب البلاد.

ووقع الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في مزار لال شهبز قلندر الصوفي في مدينة سيهون التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق مدينة كراتشي الساحلية جنوب البلاد.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن "قوات الأمن الاتحادية والمحلية والشرطة أطلقت فجراً عملية في جميع أنحاء البلاد وأوقفت عدداً كبيراً من المشتبه بهم في مدن عدة".

وأضاف أن العملية ستستمر في الأيام المقبلة.

وقالت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الباكستانية، إن 18 إرهابياً على الأقل قتلوا ليل الخميس- الجمعة في ولاية السند. وقتل 7 آخرين في شمال غرب البلاد، كما قالت شرطة مدينة بيشاور.