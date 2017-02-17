مقتل طفل وإصابة 17 شخصاً بانفجار جنوب شرقي تركيا

قتل طفل وأصيب 17 شخصاً آخرين، الجمعة، بانفجار سيارة ملغومة في حديقة مجمع سكني في بلدة فيران شهير جنوب شرقي تركيا، وفق ما ذكر مكتب حاكم إقليم شانلي أورفة لرويترز.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلاً عن حاكم الإقليم، جونجور عظيم تونا، إن التقارير الأولية تشير إلى أن شخصا مجهولاً يعتقد أن عمره بين 18 و20 عاماً كان قد أوقف السيارة المحملة بالمتفجرات خارج المجمع في ساعات المساء.



ونقل عن جونجور قوله: "وقع هجوم إرهابي حيث تم تفجير السيارة الملغومة عن بعد. ولحقت أضرار كبيرة بالمجمع السكني".



وأفاد شاهد بأن الانفجار هشم النوافذ في عدد من المباني القريبة وشعر به مقيمون في أنحاء الحي.



من جانبه، وصف وزير العدل، بكير بوزداج، الهجوم على تويتر بأنه إرهابي قائلاً إنه استهدف قضاة وممثلي ادعاء وموظفين.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرداً عام 1984 قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وتفجر الصراع مجدداً في تموز/يوليو من عام 2015 بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين.