مقتل 18 جنديا من الجيش الأفغاني في هجوم لداعش

قال مسؤول #أفغاني إن تنظيم داعش قتل 18 جندياً في هجوم على موقع تابع للجيش في إقليم ننكرهار بشرق البلاد قرب #باكستان في وقت متأخر أمس الخميس.

وقال أحمد علي هازرت، رئيس #مجلس الإقليم، إن الهجوم وقع في منطقة ده بالا. وأكد مسؤول أمني طلب عدم #نشر اسمه هذه #الرواية.

وقال عطاء الله خوكياني، المتحدث باسم #حاكم الإقليم، إن نحو 25 مقاتلاً من #التنظيم قتلوا في عمليات للجيش الأفغاني بدعم من #القوات الدولية في منطقتين بالإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأسس موالون للتنظيم خلال العامين #الماضيين معقلاً لهم في شرق #أفغانستان يقاتلون فيه القوات الأفغانية وحركة طالبان على السواء.

ويعتقد مسؤولون أميركيون وأفغان أن #داعش لديه بضع مئات من المقاتلين، لكنهم يقولون إن قوة #الجماعة ضعفت بسبب #الضربات الجوية المتكررة وعمليات القوات الخاصة.