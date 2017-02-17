8 سنوات سجناً لصيني فجر قنبلة بمطار شنغهاي

قضت محكمة في شنغهاي، اليوم الجمعة، بالسجن 8 سنوات لرجل فجر عبوة ناسفة العام الماضي في مطار بودونغ الدولي بالمدينة، ما أسفر عن إصابة 3 مسافرين على الأقل وتأجيل رحلات.

وقالت المحكمة في بيان مقتضب، إن تشو شينغ بو فجر العبوة الناسفة لأن "حياته لم تكن سلسة"، فاتخذ خطوات متطرفة "للتنفيس عن غضبه" وأصاب 3 أشخاص.

وكانت الحكومة قالت في البداية إن 5 أشخاص أصيبوا بينهم مفجر العبوة الناسفة، بحسب رويترز.

وأخرج تشو شينغ بو زجاجة جعة تحتوي على متفجرات صنعها بنفسه من حقيبة الظهر التي حملها وقذفها على مكتب حجز التذاكر. وبعد انفجار الزجاجة أخرج سكينا وأحدث جرحا في عنقه.