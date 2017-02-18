شاهد الشقيق الأكبر لدكتاتور كوريا يحتضر إثر تسميمه

ظهرت الصورة الأخيرة للأخ غير الشقيق لدكتاتور كوريا الشمالية وهو يحتضر في #مطار كوالالمبور عقب حقنه بالسم.

ويبدو كيم جونغ نام وهو منهار على مقعد وفي حالة ألم شديد ودوار بعد رش وجهه بمادة #كيمياوية سامة، ولفظ أنفاسه وهو في طريقه إلى المستشفى، بحسب موقع New Straits Times الماليزي.

وكانت الشرطة الماليزية، أعلنت الجمعة الماضية أن ماليزيا لن تسلم جثة الأخ غير #الشقيق لزعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ-اون الذي اغتيل في وقت سابق هذا الأسبوع، ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي.

كما أضاف المسؤول في #الشرطة عبد السماح مات لوكالة فرانس برس "حتى الآن، لم يأت أي من أفراد العائلة أو قريب للتعرف إلى الجثة أو المطالبة بها. نحن بحاجة إلى عينات من الحمض #النووي لأحد أفراد الأسرة".

وقال أيضاً "كوريا الشمالية أرسلت طلبا لاستعادة الجثة، لكن قبل إعادتها، نحن بحاجة للتعرف إلى #الجثة".

وكان نائب رئيس الوزراء أحمد #زهيد حميدي أكد، الخميس، أن الرجل الذي اغتيل في مطار كوالالمبور الدولي هو كيم جونغ-نام الأخ غير الشقيق لكيم جونغ-اون، وذلك استنادا إلى جوازات السفر التي كانت في حوزة الضحية.

وتابع حميدي "نقوم بتسهيل طلب أي حكومة #أجنبية، لكن هناك إجراءات يجب اتباعها"، مؤكداً بذلك معلومات #أفادت أن بيونغ يانغ طلبت تسلم الجثة.

ويقوم أطباء شرعيون، الجمعة، بفحص #عينات من الجثة إثر تشريحها.