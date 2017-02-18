غوتيريس: انتشار البطالة ساهم في تجنيد الإرهابيين للشباب

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس ، اليوم السبت، إن انتشار البطالة ساهم في #تجنيد الإرهابيين للشباب، مضيفاً: "علينا القضاء على الأوضاع التي تسمح للإرهاب بتجنيد أفراد جدد".

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن عدم المساواة في توزيع الثروات يولد عدم الاستقرار في العالم، مؤكداً أن مشكلات الأمن والسلام في المستقبل ستكون لها أبعاد جديدة.

وعن الأزمة السورية، قال غوتيريس إن السلام في سوريا ما زال بعيداً والأزمة تهدد العالم، مضيفاً: "علينا إعادة العملية السياسية في #سوريا عبر #مؤتمر_جنيف ".