محمد بن زايد يبحث مع البشير تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس السوداني عمر حسن #البشير العلاقات الأخوية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال استقباله، اليوم السبت، ضمن زيارة البشير الرسمية للإمارات.

ورحب الشيخ #محمد_بن_زايد بالرئيس السوداني والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل اهتمام وحرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين #الإمارات و #السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء متانة وتميز العلاقات مع السودان القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات الاقتصادية والتنموية التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية والدفاع عن مصالحها من التدخلات الإقليمية، مشيداً بالدور السوداني الفاعل في جهود التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" في اليمن والتصدي للتحديات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية مع الإمارات لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما وتطويرها في كافة الجوانب.

كما أكدا أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق مع المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية وبناء مؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعوبها ومحاربة العنف والتطرف الذي تمارسه وتنفذه التنظيمات الإرهابية.

وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.