ميركل: الإرهاب ينتشر.. ولا يمكن لأوروبا أن تواجهه وحدها

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل ، اليوم السبت، إنها تتوقع انتشار المنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام" في الأعوام المقبلة، مشددة على أنه لا يمكن لأوروبا بمفردها مواجهة #الإرهاب.

وقالت ميركل، خلال خطابها في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه يجب أن تزيد الدول الإسلامية مساهمتها في مكافحة الإرهاب، وأنه على الزعماء الدينيين المسلمين النأي بالإسلام عن #المنظمات_الإرهابية .

وقالت ميركل إن علاقات أوروبا مع روسيا لا تزال تشكل تحدياً، لكن من المهم العمل مع روسيا في الحرب ضد الإرهابيين.

وتتعرض ألمانيا لضغط متزايد من قبل قادة أميركيين لزيادة إنفاقها الدفاعي.