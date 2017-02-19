الأردن.. مسيرتان تطالبان بإسقاط حكومة الملقي

خرج مواطنون أردنيون بمسيرتين انطلقتا من محافظة الطفيلة جنوب العاصمة عمّان، وأخرى وسط محافظة السلط، احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي برفع الأسعار والضرائب، واعتمادها على جيب المواطن لسد عجز الموازنة، والتي سببتها الحكومات المتعاقبة وفق ما أعربوا عنه.

وطالب المشاركون في المسيرتين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، والعودة عن كافة الإجراءات الحكومية الأخيرة والابتعاد عن جيب المواطن كوسيلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية.

وكانت حكومة الملقي رفعت من أسعار السلع والمشتقات النفطية، كما أنها تتجه إلى رفع بعض من أصناف الخبز الذي يعتبره المواطن الأردني خطا أحمر.