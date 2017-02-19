ماليزيا تطارد 4 في قتل الأخ الأكبر لدكتاتور كوريا

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الأحد إنها تبحث عن 4 كوريين شماليين آخرين مشتبه بهم فيما يتعلق بمقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأضافت الشرطة أن الأربعة يحملون جوازات سفر عادية وليست دبلوماسية وأحجمت عن التعليق عما إذا كانوا على صلة بحكومة بيونغيانغ.



واعتقلت الشرطة الماليزية رجلا من كوريا الشمالية يوم الجمعة إضافة إلى اعتقالها قبل ذلك امرأتين إحداهما من إندونيسيا والأخرى تحمل وثائق سفر فيتنامية كما احتجزت رجلا ماليزيا.





وفيما يتعلق بالتحقيق قالت الشرطة إنها تحاول الوصول إلى أحد أقارب القتيل للمساعدة في التحقيقات.



وتوفي كيم جونغ نام يوم الاثنين قبل الماضي بعد أن تعرض لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي قبل أن يستقل رحلة متجهة إلى مكاو. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملاء من كوريا الشمالية اغتالوه.