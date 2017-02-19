يلحق بشقيقه بعد عامين.. مقتل داعشي سوداني في سرت

بعد أقل من عامين على مصرع نجل زعيم أنصار السنة بالسودان الشيخ الراحل أبوزيد محمد محمد حمزة عبد الإله الملقب بـ"أبوفارس السوداني" بمدينة سرت الليبية في أغسطس 2015، لقي نجله الثاني محمد حتفه مع زوجته في غارة على مواقع تنظيم #داعش في ذات المدينة، وتسلمت منظمات إنسانية ليبية أطفالهما الثلاثة تمهيدا لتسليمهم للسلطات السودانية.

ولحق محمد بشقيقه عبد الإله الذي قتل العام الماضي بينما ينتظر شقيقهم الثالث عبدالرؤوف تنفيذ حكم الإعدام بعد إدانته بالتورط في اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في احتفالات أعياد الميلاد في مطلع 2008 بالخرطوم.

يذكر أن الشقيقين خرجا معا في العام 2012 حيث التحقا بجماعات متطرفة تقاتل في #مالي وعند اندلاع القتال في #ليبيا سافرا إلى هناك للانضمام إلى داعش.

وفي أغسطس 2015 أعلنت أسرة الشيخ أبوزيد محمد حمزة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مقتل نجل الشيخ عبد الإله الملقب بـ"أبوفارس السوداني" بعد تعرضه لإطلاق نار في اشتباكات مسلحة في مدينة #سرت .

وفي الأسبوع الماضي، سلم جهاز الأمن والمخابرات السوداني الطفلة لجين البالغة من العمر 4 أشهر إلى جدها بعد مصرع والدتها آيه الليثي وزوجها في غارة على معاقل التنظيم في سرت.

وكانت الطالبة آيه الليثي التي تدرس بإحدى الجامعات السودانية قد اختفت العام قبل الماضي مع مجموعة من الطلاب والطالبات الذين يدرس معظمهم الطب، ليتكشف لاحقا انضمامهم إلى التنظيم المتطرف.

وفي يونيو 2015 أعلنت جامعة العلوم الطبية بالخرطوم عن اختفاء 12 طالبا من منسوبيها غادروا #مطار_الخرطوم على متن الخطوط التركية.

وقال عميد الطلاب بالجامعة الدكتور أحمد بابكر في اتصال مع "العربية.نت" حينها، إن سلطات مطار الخرطوم أكدت لهم سفر الطلاب وعددهم 12 طالبا، 7 منهم يحملون الجواز البريطاني وكنديان وأميركي وسودانيان وجميع حملة الجوازات الأجنبية من أصول سودانية.

وأكد أن من بين الطلاب ثلاثة طالبات، وأن جميع الطلاب الذين فقدوا الجمعة الماضية في السنة النهائية من كلية الطب.

وحتى الآن لا يعرف علي وجه الدقة عدد الشباب السودانيين المنخرطين في صفوف تنظيم داعش سواء في #سوريا والعراق أو #ليبيا لكن وزير الداخلية السوداني قلل من درجة خطورة وأهمية الوجود السوداني وسط تنظيم داعش.