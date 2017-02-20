بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

بدأت اليوم الاثنين #محاكمة أكثر من 40 جندياً تركياً متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب #أردوغان خلال محاولة #انقلاب فاشلة العام الماضي، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن ممثلي الادعاء يطالبون بالسجن المؤبد.

ونقل المتهمون وسط حراسة مشددة في حافلات إلى محكمة في مدينة #موجلا التي تقع بجنوب غربي تركيا، ولا تبعد كثيرا عن المنتجع الفاخر الذي فرّ منه أردوغان وأسرته بشق الأنفس من الجنود في طائرة هليكوبتر، قبل أن يتعرض الفندق الذي كانوا يقيمون فيه للهجوم.

وقتل أكثر من 240 شخصاً خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز عندما قادت مجموعة من الجنود المارقين دبابات وطائرات حربية وهليكوبتر وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.

لائحة الاتهام

وتشير لائحة الاتهام إلى أن ممثلي الادعاء في موجلا وجهوا اتهامات عدة، اليوم الاثنين، إلى 47 مشتبها بهم- وجميعهم تقريبا جنود - منها محاولة اغتيال الرئيس وانتهاك الدستور والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.

وتقول تركيا إن محاولة الانقلاب من تدبير رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وينفي الأخير الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1999 هذه الاتهامات ودان الانقلاب.

ولم يتضح على الفور كيف سيرد المشتبه بهم في القضية. وقال أحد المحامين إن من المقرر أن يبدؤوا شهادتهم في وقت لاحق اليوم.

وكان المشتبه بهم ومن بينهم معاون شخصي سابق لأردوغان يرتدون سترات عندما نقلوا من السجن إلى المحكمة. ووجدوا في استقبالهم حشداً من نحو 200 شخص يلوحون بالأعلام ويطالبون بإعدامهم.

وألغت تركيا رسمياً عقوبة الإعدام في إطار محادثاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2002. وكررت حشود منذ محاولة الانقلاب الدعوة إلى إعادة العمل بها في تحرك سيمثل على الأرجح نهاية لمحاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد.

وطوقت المنطقة المحيطة بالمحكمة ونظمت فيها دوريات من قبل عشرات من قوات الأمن بما في ذلك رجال الشرطة والقوات الخاصة. واعتلى القناصة الأسطح القريبة.