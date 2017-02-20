مجاعة تجتاح جنوب السودان

قال مسؤول حكومي كبير اليوم الاثنين إن أجزاء من #جنوب_السودان تعاني المجاعة مضيفا أن حوالي نصف تعداد السكان في البلاد سيعانون نقصا كبيرا في الغذاء بحلول يوليو/تموز.

وقال إساياه تشول أرواي رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي في #جوبا "بعض مقاطعات (ولاية) الوحدة

مصنفة على أنها في #مجاعة.. أو معرضة لخطر المجاعة".

وأشار إلى أن من المتوقع أن يعاني 4.9 مليون شخص من انعدام #الأمن_الغذائي بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان وذلك بسبب الأثر بعيد المدى للصراع في جنوب السودان وارتفاع أسعار الغذاء وتعثر #الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الزراعي على أن يرتفع هذا الرقم إلى 5.5 مليون شخص بحلول يوليو/تموز.