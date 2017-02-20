هل يزور مسؤولون من كوريا الشمالية الولايات المتحدة؟

أفادت صحيفة #واشنطن_بوست أنه يجري الاستعداد لاستقبال مسؤولين كوريين شماليين كبار في #الولايات_المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين سابقين في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات.

وستكون هذه المحادثات أوضح مؤشر حتى الآن إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يريد التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص على علم بهذه الترتيبات إن التخطيط للمحادثات مازال في مرحلة التحضير.

وأضافت أن وزارة الخارجية لم توافق بعد على منح الكوريين الشماليين تأشيرات دخول لهذه المحادثات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مثل هذه الاجتماعات تُعقد بشكل"روتيني" بشأن مجموعة قضايا مختلفة حول العالم وتجري بشكل مستقل عن الحكومة الأميركية.

وعلق مسؤول بالبيت الأبيض بأنه ليس لدى الحكومة الأميركية خطط للاجتماع رسميا مع مسؤولين من #كوريا_الشمالية.

وأثار اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى إدانة دولية الأسبوع الماضي.

وأعلن #ترمب خلال مؤتمر صحفي بعد هذا الاختبار أن "كوريا الشمالية تمثل مشكلة كبيرة وسنتعامل بمنتهى القوة".