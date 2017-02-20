هولاند: الرئيس الأميركي والروسي ليسا نمطين يحتذى بهما

شنَّ الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الاثنين، هجوماً شديداً في إسبانيا على الشعبويين والمتطرفين "الذين يهددون مصالح الدول التي يدعون تمثيلها"، من دون أن يستثني الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده في ملقة مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في ختام القمة الـ25 الفرنسية الإسبانية "إن القوميين لا يهددون أوروبا وحدها فحسب، بل يهددون أيضا مصالح الأمم التي يدعون تمثيلها".

واعتبر هولاند أن وصول الشعبويين والقوميين والمتطرفين إلى السلطة يعني "هشاشة أكبر في القدرة على ضبط الهجرة (...) وصادرات واستثمارات ووظائف أقل".

وتساءل هولاند "ما هي مرجعياتهم وما هو النمط الذي يريدونه؟"، قبل أن يجيب بأن "الرئيس الأميركي والرئيس الروسي ليسا نمطين أوروبيين" يحتذى بهما.

وتابع هولاند متسائلاً "ما هو الذي يريدونه لحل الأزمة في سوريا؟ تعزيز قوة بشار الأسد؟".

ورأى أن "الخروج من أوروبا" الذي يسعى إليه القوميون يعني "الانكفاء ونهاية المبادلات وسيادة مغلوطة ستترجم بوظائف ونمو وحريات أقل".

وقال هولاند أيضا "باسم أوروبا التي عملنا على بنائها منذ ستين عاما، وباسم فرنسا ومصالحها علينا أن نرفض هذه الحلول التي تضعف إشعاع بلادنا (...) كما تضعف أيضا الحقوق والحريات وإمكانات العمل والنشاطات الاقتصادية".

من جهته دافع راخوي أيضا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن الأحزاب الشعبوية لن تتمكن من تفكيك أوروبا. وقال "أعتقد صراحة أنها لن تتمكن من ذلك، هذا الأمر لن يحصل".

وبعد أن تطرق إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عام 2008 وجه هولاند انتقادات إلى الرئيس الأميركي من دون أن يذكره بالاسم.

وقال "إن الأزمات لا تأتي من لا شيء، بل نتيجة تصرفات عدة وتراخ وفوضى، وهو الأمر الذي يريد البعض اعتماده مجددا في الولايات المتحدة".