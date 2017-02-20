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وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك

المصدر: موسكو – رويترز
السفيرالروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين
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أعلنت وزارة #الخارجية_الروسية الاثنين أن سفيرها لدى الأمم المتحدة #فيتالي_تشوركين #توفي بشكل مفاجئ من دون أن تحدد الأسباب.

وأضافت في بيان "توفي بشكل مفاجئ السفير لدى #الأمم_المتحدة فيتالي تشوركين في العشرين من شباط/فبراير في نيويورك" وهو في الـ 64 من العمر.

وأوضحت الوزارة أن تشوركين توفي عشية عيد ميلاده الـ 65.

وأكد البيان أن "هذا الدبلوماسي اللامع توفي بينما كان يمارس مهامه".

ويشغل تشوركين هذا المنصب منذ عام 2006. وقد عمل سابقا في وزارة الخارجية في موسكو، وكان سفيراً لدى كندا وبلجيكا والممثل الخاص لروسيا في المفاوضات حول يوغوسلافيا السابقة (1992-1994).

والتزم الدبلوماسيون الذين يعقدون اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك دقيقة صمت، حداداً أثناء الإعلان عن وفاته.

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