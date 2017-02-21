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"لوبان" ترفض لقاء مفتي لبنان.. لماذا؟

المصدر: دبي – قناة الحدث
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لم تلتق مرشحة #اليمين_المتطرف للرئاسة الفرنسية #مارين_لوبان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ #عبد_اللطيف_دريان رغم قدومها لدار الفتوى ببيروت ضمن زيارتها يومي الأحد والاثنين للبنان والتي التقت خلالها بعدد من المسؤولين والسياسيين.

لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب

وقد رفضت #لوبان وضع الحجاب على رأسها للقاء المفتي، قائلةً: "أنا التقيت شيخ الأزهر ولم أضع حجابا".

لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب

من جهتها، أوضحت دار الفتوى في #بيروت أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها بضرورة هذه الخطوة. وعند حضورها فوجئ المعنيون برفضها غطاء رأسها وخرجت دون إتمام اللقاء. وأسفت دار الفتوى في #لبنان "لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات"، كما ورد في البيان.

لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب
لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب لوبان خلال نقاشها مع المسؤولين في دار الفتوى في بيروت ورفضها وضع الحجاب
مارين لوبان خلال لقائها الرئيس ميشيل عون مارين لوبان خلال لقائها الرئيس ميشيل عون
مارين لوبان خلال لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري مارين لوبان خلال لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري
مارين لوبان في جولة على وسط بيروت مارين لوبان في جولة على وسط بيروت

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