"لوبان" ترفض لقاء مفتي لبنان.. لماذا؟

لم تلتق مرشحة #اليمين_المتطرف للرئاسة الفرنسية #مارين_لوبان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ #عبد_اللطيف_دريان رغم قدومها لدار الفتوى ببيروت ضمن زيارتها يومي الأحد والاثنين للبنان والتي التقت خلالها بعدد من المسؤولين والسياسيين.

وقد رفضت #لوبان وضع الحجاب على رأسها للقاء المفتي، قائلةً: "أنا التقيت شيخ الأزهر ولم أضع حجابا".

من جهتها، أوضحت دار الفتوى في #بيروت أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها بضرورة هذه الخطوة. وعند حضورها فوجئ المعنيون برفضها غطاء رأسها وخرجت دون إتمام اللقاء. وأسفت دار الفتوى في #لبنان "لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات"، كما ورد في البيان.