1.4 مليون طفل مهددون بالموت جوعاً في 4 بلدان

أعلنت منظمة #الأمم_المتحدة للطفولة (يونيسف) أن زهاء 1,4 مليون طفل قد يموتون جوعاً هذه السنة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

في #اليمن حيث الحرب محتدمة منذ عامين تقريباً، يعاني 462 ألف طفل من سوء تغذية حاد، بينما يبلغ العدد 450 ألف طفل في شمال شرق نيجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام.

وأشارت "فيوز نت" وهي شبكة لأنظمة الإنذار المبكر ضد #المجاعة إلى أن المناطق النائية في محافظة بورنو في نيجيريا تعاني بالفعل من المجاعة منذ نهاية العام الماضي.

وستشتد الكارثة في ضوء استحالة وصول وكالات المساعدات إلى الضحايا، استناداً إلى اليونيسف.

وحذرت المنظمة الأممية من أن 185 ألف طفل في #الصومال يواجهون خطر المجاعة جراء الجفاف وقد يبلغ عددهم نحو 270 ألفاً في غضون بضعة أشهر.

في #جنوب_السودان يعاني أكثر من 270 ألف طفل من سوء التغذية، وقد أعلنت حالة المجاعة في إحدى مناطق شمال البلاد يعيش فيها 20 ألف طفل.

ودعا مدير #اليونيسف أنطوني ليك إلى التحرك سريعاً، وقال "ما زلنا قادرين على إنقاذ أرواح كثيرة".