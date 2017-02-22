تركيا تعتقل 35 مشتبهاً بالانتماء لداعش

قالت قناة "خبر ترك" التلفزيونية إن #السلطات_التركية اعتقلت، الأربعاء، 35 شخصاً للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في مداهمات في أنحاء اسطنبول.

وأضافت القناة أن الشرطة قامت بمداهمات متزامنة في 41 موقعاً في أرجاء #اسطنبول وجمعت العديد من الوثائق الخاصة بالتنظيم.

ويُنحى باللائمة على التنظيم في ما لا يقل عن 6 هجمات على أهداف مدنية في #تركيا على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لتفكيك ما يُعتقد أنها شبكات تابعة لها.

وقتل 39 شخصاً أغلبهم أجانب ليلة رأس السنة عندما فتح مسلح من داعش النار داخل #مطعم_رينا في اسطنبول. وقال التنظيم إنه نفذ الهجوم "انتقاماً من تورط الجيش التركي في سوريا".