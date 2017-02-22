غوتيريس:4.4 مليار دولار لمكافحة المجاعة بإفريقيا واليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس ، الأربعاء، أن هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بحاجة بشكل طارئ إلى 4.4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس لمكافحة #المجاعة في #اليمن و #الصومال و #جنوب_السودان و #نيجيريا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي في مقر #الأمم_المتحدة ، إن أكثر من 20 مليون شخص يعيشون أوضاعاً مأساوية وهم معرضون لخطر المجاعة في هذه البلدان الأربعة وينبغي التحرك الآن لتفادي كوارث على نطاق واسع.

وأضاف أن "الوضع خطير. فالملايين من الناس هم بالكاد على قيد الحياة بين سوء التغذية والموت، وعرضة للأمراض واضطروا إلى قتل الحيوانات وأكل الحبوب التي يخزنونها لزرع البذور العام المقبل".

وجمعت الأمم المتحدة مبلغ 90 مليون دولار حتى الآن.

من جهته، ذكر جنوب السودان، الاثنين، عن انتشار المجاعة في ولاية الوحدة الشمالية، في حين أعلن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن بعض المناطق النائية في شمال شرق نيجيريا تعاني من المجاعة منذ أواخر العام الماضي.

وسجلت مجاعة واحدة منذ عام 2000 في الصومال أدت إلى وفاة 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، هذا الأسبوع، أن 1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن قد تقضي عليهم المجاعة في الأشهر المقبلة.

وبين الإنذارات الأربعة بالمجاعة، هناك واحد فقط - الصومال- سببه الجفاف، في حين أن الثلاثة الأخرى هي نتيجة للنزاعات، كما وصفت بأنها "أزمة غذاء من صنع الإنسان".