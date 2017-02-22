موسكو تنفي إجراء محادثات بشأن لقاء بوتين وترمب

قال يوري يوشاكوف، المسؤول في الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إن #موسكو وواشنطن لا تجريان حالياً محادثات بشأن مواعيد محتملة لأول اجتماع بين الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين ونظيره الأميركي #دونالد_ترمب.

وقال يوشاكوف في إفادة صحافية: "لم يتم بحث مواعيد محددة لمثل هذا الاجتماع على الإطلاق".

وأضاف أن الرئيس السلوفيني بوروت باهور أشار إلى استعداده لاستضافة الاجتماع الثنائي، إلا أن #روسيا و #الولايات_المتحدة لم تناقشا هذا الاحتمال.

وقال يوشاكوف أيضاً إن بوتين يعتزم المشاركة في اجتماع لقادة #مجموعة_العشرين في #ألمانيا في يوليو/تموز.