"باكستان تطلق عملية جديدة للقضاء على الإرهاب"

أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية واسعة ضد الإرهاب في كافة أرجاء باكستان، أطلق عليها اسم "رد الفساد"، وجاء قرار إطلاق #العملية بعد مشاورات للقيادة العسكرية والأمنية، وذكر المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور أن جهود القضاء على الإرهاب في باكستان سوف تتواصل بمشاركة كافة القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى #قوات_الدرك والشرطة وأجهزة الأمن المدنية.

ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني سوف تتضمن عملية "رد الفساد" نزع #الأسلحة والمتفجرات وتعزيز أمن الحدود، ومواصلة الحملات الأمنية في كافة أنحاء باكستان بما في ذلك إقليم البنجاب، وأضاف المتحدث العسكري أن العميلة سوف تستهدف كافة الإرهابيين من دون تمييز، مشيرا إلى أن هدف العملية هو القضاء على ما تبقى من #التهديدات_الإرهابية والكامنة وتعزيز مكاسب العمليات العسكرية السابقة وضمان أمن الحدود.

ويأتي الإعلان عن عملية "رد الفساد" بعد موجة دامية من التفجيرات والهجمات الانتحارية شهدتها باكستان خلال الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى والجرحى، وردت إسلام آباد على ذلك بإغلاق حدودها مع أفغانستان، وتوجيه اللوم إلى كابل بعدم فعل ما يلزم لمن تسلل من المهاجمين من الأراضي الأفغانية، إضافة إلى قصف عدة مواقع قالت إنها مراكز تدريب وإيواء لجماعة #الأحرار المحظورة وتنظيم داعش داخل الحدود الأفغانية، وتسليم كابل قائمة بأسماء عشرات الإرهابيين المطلوبين لديها، وقد احتجت كابل على القصف الباكستاني وطالبت #إسلام_آباد بتفكيك ما وصفتها بملاذات المسلحين على أراضيها وسلمتها قائمة مماثلة بأسماء المطلوبين للسلطات الأفغانية.