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شاهد رسالة رئيس إندونيسيا لمواطنيه في دول الخليج

المصدر: العربية.نت
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وجه #الرئيس_الإندونيسي_جوكو_ويدودو رسالة لمواطني بلاده المتواجدين في الخليج عبر برنامج #مع_تركي_الدخيل ، داعياً مواطني بلاده إلى اتباع الأساليب الراقية والعمل بإخلاص وتفانٍ، مشدداً على ضرورة أن يحملوا اسم بلدهم بالخير.

ويصل عدد #الإندونيسيين الذين يعملون بدول الخليج العربي أكثر من مليون شخص.

وقال الرئيس الإندونيسي في رسالته التي بدأها بالسلام "إلى الإندونيسيين في #الشرق_الأوسط ، خصوصاً #السعودية، أنتم تمثلون بلدكم، ويجب أن تحملوا اسمه بكل ما هو خير".

وأضاف في رسالته "يجب أن تراعوا اتباع السلوك الطيب، والتصرف الراقي، والعمل بإخلاص وتفانٍ.. ولا تنسوا العودة لبلدكم".

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