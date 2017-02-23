شاهد رسالة رئيس إندونيسيا لمواطنيه في دول الخليج

وجه #الرئيس_الإندونيسي_جوكو_ويدودو رسالة لمواطني بلاده المتواجدين في الخليج عبر برنامج #مع_تركي_الدخيل ، داعياً مواطني بلاده إلى اتباع الأساليب الراقية والعمل بإخلاص وتفانٍ، مشدداً على ضرورة أن يحملوا اسم بلدهم بالخير.

ويصل عدد #الإندونيسيين الذين يعملون بدول الخليج العربي أكثر من مليون شخص.

وقال الرئيس الإندونيسي في رسالته التي بدأها بالسلام "إلى الإندونيسيين في #الشرق_الأوسط ، خصوصاً #السعودية، أنتم تمثلون بلدكم، ويجب أن تحملوا اسمه بكل ما هو خير".

وأضاف في رسالته "يجب أن تراعوا اتباع السلوك الطيب، والتصرف الراقي، والعمل بإخلاص وتفانٍ.. ولا تنسوا العودة لبلدكم".