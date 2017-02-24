اليونيسيف تحذر: أطفال جنوب السودان في وضع خطر!

قالت منظمة #اليونيسيف للطفولة في بيان بصفحتها الرئيسية على الإنترنت تحت عنوان "ادعموا أطفال #جنوب_السودان "إن هذا الجيل من أبناء جنوب السودان على المحك، في البلد الأحدث استقلالا على مستوى العالم، وإن القطر يتعرض للدمار بسبب الحرب الأهلية والفقر وأهوال المناخ.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا يعني تعريض حوالي 5.8 مليون طفل لخطر #الجوع والأمراض وفقدان التعليم والاستغلال غير المشروع.

وقال بيان المنظمة إن هناك ما يزيد عن 100 ألف شخص يعانون المجاعة حالياً، ومليون شخص في انتظار مواجهة الخطر نفسه وهم على حافة الهاوية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المجاعة رسميا في البلاد فإن "الأطفال يعانون من #سوء_التغذية الشديد"، بحسب ما ذكر مسؤول اليونيسيف جيرمي هوبكنز.

وأضاف هوبكنز: "إذا لم يتم إيصال مساعدات عاجلة إلى هؤلاء الأطفال فكثير منهم سيموت قطعاً".

وتعمل اليونيسيف على توفير الإغاثة في جنوب السودان منذ بدء النزاع، وقد قامت بعلاج 182545 طفلا دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في عام 2016 وحده.