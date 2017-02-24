قائد طائرة الـ F16 التي سقطت في السعودية يصل الأردن

نجا قائد طائرة أف16 أردنية بعد سقوطها، الجمعة، في #نجران بالسعودية بسبب خلل فني، حسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر إن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده المملكة العربية #السعودية سقطت اليوم داخل الأراضي السعودية وتمكن قائد الطائرة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص من القفز بالمظلة داخل الأراضي السعودية ولم يصب بأذى وسيعود إلى #الأردن بالتنسيق مع #سلاح_الجو_السعودي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" فيديو، قالوا إنه للطيار الأردني عدنان نعيم نباص خلال اللحظات الأولى بعد سقوط طائرته الحربية F16 في منطقة نجران السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، مواطنين سعوديين يقدمون المساعدة والماء للطيار نباص الذي نجا بعد سقوط طائرته في نجران السعودية بسبب خلل فني.

ووصل الطيار نباص، ليل الجمعة، إلى مطار ماركا العسكري في عمّان على متن طائرة عسكرية سعودية بعد نجاته من حادث تحطم طائرته المقاتلة من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف بقيادة السعودية ظهر يوم الجمعة.

إلى ذلك، قال بيان للقوّات المسلحة الأردنية بأنها تشكر المملكة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جميع أبناء القوات المسلحة في الجيش السعودي على وقفتهم المشرفة ومتابعتهم الحثيثة لكافة أمور الطيار الأردني لدى سقوط طائرته وتقديم كافة الإسعافات والتسهيلات حتى عودته ووصوله إلى الأردن سالماً بحمد الله.