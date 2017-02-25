ألمانيا: 3 جرحى بعملية دهس ولا خلفية إرهابية للحادث

أفادت الشرطة الألمانية أن 3 أشخاص أصيبوا، السبت، في #هايدلبرغ جنوب البلاد حين #دهستهم_سيارة في الشارع، لافتة إلى أنها أصابت سائق السيارة واعتقلته.

وتوفي أحد الذين أصيبو بعملية الدهس، وهو رجلا ألمانيا عمره 73 عاما توفي في المستشفى متأثرا بإصابته، وذكرت الشرطة أن المصابين الاثنين الآخرين- وهما نمساوي عمره 23 عاما وامرأة من البوسنة والهرسك عمرها 29 عاما- تلقيا العلاج بالمستشفى وغادرا لاحقا.

وقرابة الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، #دهس رجل يقود سيارة قاتمة اللون مجموعة أشخاص في المدينة، علما أن إصابة أحد الجرحى بالغة.

وقال ديفيد فولهابر المتحدث باسم الشرطة "لا مؤشرات على وجود خلفية إرهابية." وأضاف أنه لا يمكنه التعليق بشأن الدوافع المحتملة وراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "نواصل التحقيق. سنعلم الرأي العام بالمستجدات ما إن تتجمع لدينا معلومات إضافية".

وأوردت أجهزة الشرطة في بيان أنه بعد الحادث "خرج المشتبه به من السيارة وابتعد سيراً حاملاً سكيناً".

وبعدما أبلغها شهود بالأمر، تمكنت دورية من تحديد مكان المشتبه به. وخلال اعتقاله "استخدم العناصر أسلحتهم النارية".

وأضاف البيان أن "المشتبه به أصيب بجروح بالغة وموجود في مستشفى هايدلبرغ".

كذلك، نشرت الشرطة على حسابها على تويتر صورة تظهر محققين حول سيارة قاتمة اللون.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الرجل يعاني مشاكل نفسية، في حين لم تدلِ السلطات بأي معلومات في هذا الصدد.

والسلطات الألمانية مستنفرة بسبب التهديد الإرهابي المخيم على #ألمانيا وخصوصا منذ اعتداء بواسطة #شاحنة في كانون الأول/ديسمبر في برلين، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وتبناه تنظيم #داعش .

وتقدر الاستخبارات الألمانية الداخلية بنحو 10 آلاف عدد المتطرفين داخل البلاد، بينهم 1600 يشتبه بأن لهم صلات بـ"الإرهاب".

وإضافة إلى الاعتداء بالشاحنة، الذي استهدف سوقاً للميلاد في العاصمة، تبنى الإرهابيون في 2016 جريمة في هامبورغ واعتداء بواسطة قنبلة أسفر عن 15 جريحاً وهجوماً بساطور أسفر عن 5 جرحى.