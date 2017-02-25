السجن 11 عاما لسائق سيارة أجرة في فرجينيا لدعمه داعش

قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلا كان يعمل سائق سيارة أجرة في فرجينيا حكم عليه بالسجن 11 عاما اليوم الجمعة لمحاولته مساعدة رجل آخر على الانضمام لتنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وكان محمود أمين محمد الحسن (26 عاما) من وودبريدج قد اعترف في أكتوبر/تشرين الأول أنه نقل بسيارته جوزيف حسن فاروق إلى ريتشموند بفرجينيا في يناير/كانون الثاني 2016.

وأضافت الوزارة في بيان أن فاروق خطط للتوجه جوا من ريتشموند إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف داعش على أن يتبعه الحسن في موعد لاحق.

وألقي القبض على فاروق- الذي أعطاه الحسن مالا- في مطار ريتشموند. كما اعترف الحسن وهو مهاجر سوداني بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

ويأتي اعتقال الرجلين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لمنع الأشخاص من الانضمام للدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا وكذلك على جزء من مدينة الموصل في العراق.

وجاء في البيان أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أنتوني ترينجا في فرجينيا حكم بالسجن 11 عاما على الحسن. وبجانب الحكم بالسجن حكم ترينجا بإخضاع الحسن للمراقبة لمدة عشر سنوات بعد الإفراج عنه.

وأقر فاروق بالذنب في محاولة الانضمام للدولة الإسلامية وحكم عليه في يوليو/تموز بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام.