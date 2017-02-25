برلين: اعتقال صحافي ألماني في تركيا ليس عادلا

اعتبرت الحكومة الألمانية أن استمرار #اعتقال_مراسل صحيفة دي فيلت في تركيا بشبهة "الإرهاب" ليس "ضروريا ولا عادلا" وذلك في مقابلة بثت السبت.

وقال #وزير_الخارجية_الألماني سيغمار غابرييل في مقابلة ستنشر مع النسخة المحلية لصحيفة دي فيلت إن " #دنيز_يوجل موقوف منذ 14 شباط/فبراير. ليس ضروريا ولا عادلا حرمان دنيز يوجل حريته هذا الوقت الطويل".

وأضاف الوزير أن توقيفاً طوال هذه المدة ممكن رسمياً بموجب حالة الطوارئ المعلنة في #تركيا ولكن "حان الوقت الآن للقضاء التركي أن يتخذ قرارا (...) لا نزال نبذل ما في وسعنا لإيجاد حل عادل".

وتأتي هذه التصريحات بعد مطالبة 170 نائباً #ألمانيا الجمعة في رسالة مفتوحة بالإفراج "سريعا" عن يوجل.

ويحمل دنيز يوجل الجنسيتين التركية والألمانية ويبلغ الثالثة والأربعين ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول #قرصنة البريد الإلكتروني لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان .

وتقدم الصحافي يوجل بنفسه في الرابع عشر من شباط/فبراير إلى مقر قيادة الشرطة في #اسطنبول للرد على أسئلة المحققين، بحسب ما نقلت صحيفة دي فيلت، موضحة أنه متهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام معطيات ودعايات إرهابية".