جريمة في أميركا.. تشغل الهند

وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى رجل بقتل مهندس من #الهند بالرصاص وإصابة رجلين آخرين عندما فتح النار في حانة في ولاية #كانساس حيث تحقق السلطات الاتحادية في احتمال أن يكون الحادث #جريمة بدافع الكراهية.

وتصدر إطلاق النار الذي وقع مساء الأربعاء عناوين الأخبار في الهند وتسبب في موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أبدى مواطنون قلقهم من أن سياسة "أميركا أولا" التي يتبعها الرئيس دونالد #ترمب بشأن الهجرة والوظائف أثارت مناخا من عدم التسامح في الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الجمعة أن أي خسارة للأرواح هي مأساة إلا أنه من غير المنطقي ربط القتل بتصريحات ترمب.

وقال براتيك ماثور المتحدث باسم السفارة الهندية في واشنطن "تناولنا هذا الأمر مع الحكومة الأميركية وعبرنا عن قلقنا الشديد إزاء الواقعة. طلبنا تحقيقا شاملا وسريعا في الأمر".

وأعلن ستيفن هاوي ممثل الادعاء بمقاطعة جونسون في كانساس في مؤتمر صحافي إن أدم بيرنتون (51 عاما) وجه إليه اتهام بالقتل العمد واتهامين بالشروع في جريمة القتل العمد.

ويحقق #مكتب_التحقيقات_الاتحادي فيما إذا كانت الواقعة جريمة كراهية. وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات إن ضباطا من المكتب والشرطة طوقوا المنطقة يوم الخميس وإن التحقيق استمر الجمعة.

وبيرنتون متهم بإطلاق النار على سرينيفاس كوتشيبوتلا (32 عاما) وقتله وإصابة ألوك ماداساني (32 عاما) أيضا في حانة في أولاث في كانساس مساء الأربعاء وفق ما ذكرته شرطة أولاث.

ونقلت صحيفة كانساس سيتي ستار عن أحد المارة قوله إن الرجل صاح "اخرجوا من بلدي" قبل أن يطلق النار على الرجلين الهنديين. وذكرت أنه متهم أيضا بإصابة الأميركي إيان جريلوت (24 عاما) الذي أصيب برصاصة عندما حاول التدخل.

وأفاد فيكاس سواروب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن مسؤولين من القنصلية الهندية في هيوستون ذهبا إلى كانساس لمقابلة المصابين والشرطة للتحقق من تفاصيل الحادث ومتابعة الإجراءات.

ونددت السفارة الأميركية في نيودلهي بالحادث. وقالت ماري كي كارلسون القائمة بأعمال السفير في بيان "الولايات المتحدة أمة من #المهاجرين وترحب بالناس من أنحاء العالم لزيارتها والعمل والدراسة والعيش فيها."

وذكرت صحيفة ستار أن كوتشيبوتلا وماداساني مهندسان يعملان بشركة غارمين ضمن فريق هندسة نظم الطيران.