طلب لفتح تحقيق مع المرشح الفرنسي فيون

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن المدعي المالي الفرنسي طلب من قاضي تحقيق فتح تحقيق في مزاعم عن حصول زوجة المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون على مبالغ مالية كبيرة نظير عمل ربما لم تقم به.



وجاء تقرير لو باريزيان في أعقاب تقرير إعلامي سابق على موقع قناة (إم6) التلفزيونية الفرنسية عن أن المدعي سينشر على الأرجح بيانا بشأن القضية في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وكان المدعي قال في وقت سابق هذا الشهر إنه مستمر في التحقيق في القضية التي أدت إلى تراجع فيون في استطلاعات الرأي. ونفى فيون مرشح حزب "الجمهوريين" اليميني ارتكاب أي أخطاء.