عشرات اللبنانيين يتظاهرون على الحدود مع إسرائيل

تظاهر عشرات اللبنانيين، السبت، على الحدود مع إسرائيل، وحاولوا عبورها احتجاجا على نشر أجهزة تنصت في بلدتهم، وأبعدهم الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش والإعلام الإسرائيليين.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية لوكالة فرانس برس "تجمع عشرات الأشخاص على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وعندما بدأوا بعبور الحدود الدولية استخدم الجيش وسائل مكافحة الشغب لتفريقهم"، موضحة أن الحادث لم يوقع ضحايا.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي كان المتظاهرون اللبنانيون يحتجون إثر معلومات عن نشر الجيش الإسرائيلي معدات تجسس في بلدتهم القريبة من الحدود.

ولا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب، وينتشر نحو 10 آلاف عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة من 10 دول في جنوب لبنان لمراقبة الحدود.

وينص القرار الدولي الذي وضع حدا للحرب المدمرة في صيف 2006 بين إسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني، على أن ينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بما في ذلك في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا حزب الله.

ووفقا لهذا القرار فإن مقاتلي حزب الله الموجودين جنوب نهر الليطاني لا يمكنهم نشر أسلحة.

وبعد عقد على النزاع لا تزال إسرائيل تبدي قلقا كبيرا من ترسانة الأسلحة لدى حزب الله.

ونفذت إسرائيل ضربات على أهداف لحزب الله داخل سوريا، حيث يقاتل آلاف من عناصره دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.